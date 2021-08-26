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Москва 24

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Общество

06:33

Педиатр дал советы по выбору одежды и обуви для школьника

общество образование дети

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россиянам рассказали, какую одежду и обувь нужно подбирать для школьника. Размышлениями на эту тему поделился с РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Специалист напомнил, что ребенок будет проводить в форме практически ежедневно по 5–10 часов. В этой связи он посоветовал отказаться от тесной и жаркой одежды в пользу комфортных вещей из натуральных тканей.

"Приобретите несколько комплектов и комбинаций одежды, не стоит покупать дорогие вещи. Лучше выбирать форму вместе с ребенком, ведь она должна ему нравиться", – отметил Османов.

Верхнюю одежду, по его словам, лучше оснастить ярлычком с указанием имени, фамилии и класса. Кроме того, не лишним будет поместить на нее светоотражающие элементы – наклейки или нашивки.

В вопросе выбора обуви педиатр порекомендовал изделия из натуральных материалов с супинаторами.

"Тапочки, балетки, кеды – не лучший вариант сменной обуви. Для занятий физкультурой оптимальный вариант – кроссовки", – сказал Османов.

Врач также напомнил о необходимости научить ребенка завязывать шнурки. В случае трудностей он посоветовал выбирать обувь на липучках.

"Уличная обувь должна соответствовать сезону, хорошо чиститься, легко сниматься и одеваться", – резюмировал эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать школьный рюкзак. В ведомстве напомнили, что портфель способен оказывать влияние на формирование красивой фигуры и правильной осанки ребенка. Для этого ранец должен отвечать некоторым требованиям.

Москвичам рассказали, как выбрать ранец

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