Заслуженные учителя России рассказали о лучшем подарке на 1 Сентября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Представители столичных школ, заслуженные учителя России в диалоге с Москвой 24 рассказали, что хотели бы увидеть в качестве подарка от учеников на 1 Сентября.
"Прежде всего – улыбку и намерение дружественно провести учебный год. И учитель тоже должен улыбнуться в ответ. Они должны найти друг друга глазами и улыбнуться", – сообщил заслуженный учитель РФ, директор школы № 1811 Александр Рывкин.
Он отметил, что дарить традиционные букеты или какие-то подарки не так важно, как прийти с добрым настроением и чувством радости.
По мнению Рывкина, некоторым женщинам-коллегам все же приятно получить цветы на 1 Сентября, однако ему как мужчине этот жест не очень комфортен.
"Может, чью-то душу это (цветы. – Прим. ред.) веселит, но я не женщина, я не привык получать букеты. И в этом смысле мне даже неудобно: когда мне несут букет, я просто в замешательстве. Поэтому я давно всем родителям и детям сказал: "Ребята, никаких подарков не надо. Главный подарок – это то, что вы со мной общаетесь и я вам приятен, а вы – мне", – отметил он.
В свою очередь, заслуженный учитель РФ Оксана Авилова считает, что букет, пусть даже один цветок, будет хорошим подарком на 1 Сентября.
По мнению Авиловой, главное – подарить что-то от души, что будет напоминать учителю об этом дне и ученике. Также она отметила, что лучше делать личные подарки, а не скидываться деньгами всем классом. Кроме того, подарок не должен быть дорогим, подчеркнула Авилова.
Ранее министерство просвещения сообщило, что в российских школах День знаний пройдет в очном формате. Отмечается, что учебные заведения готовы к приему всех 17 миллионов школьников, которые пойдут 1 сентября на учебу.
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