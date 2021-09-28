Эксперт рассказала о рисках при покупке недвижимости

10:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель направления правовой поддержки сети офисов "Миэль" Ольга Балбек рассказала о новых рисках при покупке недвижимости. Среди них – неожиданный иск от супруга, продавца квартиры, и наличие материнского капитала, сообщает агентство "Прайм".
Балбек уточнила, что права супругов возникают, только если недвижимость является совместной собственностью, которая приобреталась в браке на возмездной основе. Однако приватизация, дарение, наследство – это личная собственность мужа, и если вопрос встает о бывших супругах, то должен быть документ, а именно соглашение о разделе имущества в добровольном либо судебном порядке.
В таком случае продавец составляет заявление в нотариальной форме или уточняет отдельным пунктом договора купли-продажи, что, когда осуществлялась покупка жилья, он не был в законном браке, уточнила специалист.
Что касается второго риска при покупке недвижимости, маткапитала, то его средства должны быть направлены только на цели, которые в нем указаны. Как отмечается, при покупке жилья дети, не достигшие 18 лет, обязательно должны быть наделены долей собственности в покупаемом объекте.
Ранее россиянам напомнили о возможности вернуть часть затрат при покупке жилой недвижимости. Как отметила специалист, вернуть часть расходов можно при приобретении дома, квартиры, комнаты и земельного участка под личное строительство. Кроме того, возмещение возможно осуществить при строительстве жилья.
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