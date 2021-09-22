В России предложили ввести скидку при покупке первого жилья в своем регионе

08:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Чтобы решить вопрос с оттоком населения из регионов в крупные города-миллионники, можно предоставлять скидки на покупку первого собственного жилья. С таким предложением выступил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор, передает сообщает "Вечерняя Москва".
Он подчеркнул, что люди покидают малые населенные пункты, чтобы найти заработок и обеспечить семью, поскольку в больших городах уровень дохода выше. Он заметил, что вопрос создания условий, при которых люди хотели бы оставаться в своих городах и поселениях, стоит очень остро.
Моор напомнил, что на Дальнем Востоке уже принимаются определенные решения, обсуждается введение нулевой ипотеки.
"Конечно, создать условия и возможности для приобретения жилья со скидкой для тех людей, которые бы хотели остаться у себя и были бы таким образом привязаны к региону с невозможностью такое жилье перепродать через какой-то период времени, может быть одной из мер", – подчеркнул он.
Эксперт добавил, что вопрос с оттоком населения из регионов будет решаться эффективнее при работе сразу нескольких инструментов со стороны государства в приобретении жилья. К примеру, помимо льготной ипотеки или скидки, это может быть помощь с первоначальным взносом на ипотеку.
Также он считает, что администрации муниципалитетов регионов могли бы привлекать сотрудников, учителей, врачей и специалистов узких специальностей с помощью их трудоустройства и обеспечения жильем на льготных условиях.
По мнению Моора, это может сработать в комплексе. Он пояснил, что человек может смириться с тем, что у него невысокая зарплата, когда у него будет доступное жилье.
Ранее сообщалось, что в России за последний год фиксируется минимальная миграция внутри страны. Согласно исследованиям, в 2020 году граждане чаще всего переезжали в Крым, Ленинградскую область, Подмосковье, Краснодарский край, Адыгею и Севастополь.
Как отмечают эксперты, переезд с севера на юг и с востока на запад является нормальной тенденцией. Люди переезжают из-за холодов, а также плохой инфраструктуры. Политолог-регионалист Ростислав Туровский отметил, что чаще всего стали переезжать женщины трудоспособного возраста. Это, по его словам, зачастую вызвано отсутствием работы.
Список регионов с наибольшим оттоком населения возглавила Чукотка, на втором месте находится Магаданская область, затем следует Республика Коми, Мурманская область, Северная Осетия и Хабаровский край.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: