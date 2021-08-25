Названы регионы РФ с наибольшим оттоком населения

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В России за последний год фиксируется минимальная миграция внутри страны, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Согласно исследованиям, в 2020 году граждане чаще всего переезжали в Крым, Ленинградскую область, Подмосковье, Краснодарский край, Адыгею и Севастополь.

Как отмечают эксперты, переезд с севера на юг и с востока на запад является нормальной тенденцией. Люди переезжают из-за холодов, а также плохой инфраструктуры.

"Люди уезжают из северных регионов десятилетиями. Это северо-восточные территории с суровой зимой, дождливым летом, плохой инфраструктурой, поэтому люди традиционно уезжают оттуда", – рассказал демограф Алексей Ракша.

Политолог-регионалист Ростислав Туровский отметил, что чаще всего стали переезжать женщины трудоспособного возраста. Это, по его словам, зачастую вызвано отсутствием работы.

Список регионов с наибольшим оттоком населения возглавила Чукотка, на втором месте находится Магаданская область, затем следует Республика Коми, Мурманская область, Северная Осетия и Хабаровский край.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявлял о том, что уровень безработицы в России показывает высокие темпы снижения и уже вплотную приблизился к допандемийным показателям. По его словам, такой прогресс стал возможен благодаря мерам, которые принимало правительство в течение прошлого года.

Ранее Владимир Путин оценил уровень безработицы в России. По его словам, ситуация улучшается, а уровень безработицы практически вернулся к показателям 2019 года.