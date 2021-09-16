Бочкарев: с начала года в Москве восстановлены права более трех тысяч обманутых дольщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве с начала года достроили 22 корпуса в проблемных жилых комплексах. Это позволило восстановить права 3 195 обманутых дольщиков, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Главный инвестор в строительство жилья – не девелоперы, а простые люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Например, московские дольщики вложили в стройку домов 1,34 триллиона рублей", – отметил он.

Бочкарев также подчеркнул, что правительство Москвы принимает все возможные меры для защиты и восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

По словам вице-мэра, в настоящее время готовятся к передаче дольщикам еще 25 объектов. Всего же с 2011 года в столице удалось решить проблемы более 22,5 тысячи обманутых дольщиков. Решить проблемы всех пострадавших дольщиков планируется в 2023 году.

Ранее Владимир Путин поручил прокурорам последовательно заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков. Глава государства напомнил, что последние законодательные изменения заключают в себе все больше гарантий и снижают риски для граждан на жилищном рынке. При этом президент подчеркнул, что рассчитывает на жесткую позицию прокуратуры по прошлым делам обманутых дольщиков.

