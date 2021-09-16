Бочкарев: с начала года в Москве восстановлены права более трех тысяч обманутых дольщиков

15:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве с начала года достроили 22 корпуса в проблемных жилых комплексах. Это позволило восстановить права 3 195 обманутых дольщиков, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Главный инвестор в строительство жилья – не девелоперы, а простые люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Например, московские дольщики вложили в стройку домов 1,34 триллиона рублей", – отметил он.
Бочкарев также подчеркнул, что правительство Москвы принимает все возможные меры для защиты и восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
По словам вице-мэра, в настоящее время готовятся к передаче дольщикам еще 25 объектов. Всего же с 2011 года в столице удалось решить проблемы более 22,5 тысячи обманутых дольщиков. Решить проблемы всех пострадавших дольщиков планируется в 2023 году.
Ранее Владимир Путин поручил прокурорам последовательно заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков. Глава государства напомнил, что последние законодательные изменения заключают в себе все больше гарантий и снижают риски для граждан на жилищном рынке. При этом президент подчеркнул, что рассчитывает на жесткую позицию прокуратуры по прошлым делам обманутых дольщиков.
Российских дольщиков могут лишить права не принимать квартиры с недоделками
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: