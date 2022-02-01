В Совфеде выступили за легализацию новых и построенных апартаментов в РФ

14:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сенаторы выступили за появление в законопроекте нормы о наделении правовым статусом жилья не только новых, но и построенных апартаментов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
По его словам, закон может сильно измениться между первым и вторым чтениями.
"Одна из основных норм, которая должна, по нашему мнению, оказаться там, – распространение (правового статуса. – Прим. ред.) на уже существующие апартаменты. Наша позиция такая: мы должны легализовать те апартаменты, которые сейчас построены", – отметил Журавлев в эфире телеканала "Вместе-РФ".
Эксперты считают, что речь идет о 5–7 миллионах квадратных метров апартаментов, из которых 2–3 миллиона квадратных метров приходятся на Москву и область.
Ранее юрист Елена Пономарева рассказала, что при покупке апартаментов необходимо запрашивать общую выписку из ЕГРН, где будут прописаны характеристики дома.
По ее словам, сейчас апартаменты не имеют нормативного закрепления. Выписка из ЕГРН позволит защитить покупателя в случае приобретения такого помещения.
Юрист рассказала, что может грозить владельцам незаконных апартаментов
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