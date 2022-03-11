Владельцы апартаментов еще в двух зданиях Москвы получат льготу по налогу на имущество

Фото: Москва 24/ Михаил Сипко
Владельцы апартаментов еще в двух столичных зданиях получат льготу по налогу на имущество. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что теперь в реестр апартаментов входят 26 зданий.
"Для предоставления льготы правительство Москвы ежегодно актуализирует реестр апартаментов, что позволяет обеспечить поддержку граждан, которые приобрели нежилые помещения, внешне неотличимые от жилых, и используют их для постоянного проживания", – подчеркнул Пуртов.
В 2016 году для владельцев апартаментов, расположенных в торгово-офисных зданиях, была предусмотрена льгота, что позволило снизить налоговую нагрузку на жильцов. Отмечается, что льгота распространяется только на апартаменты, включенные в перечень торгово-офисных объектов и находящиеся в собственности граждан. При этом их площадь должна быть до 300 квадратных метров, а кадастровая стоимость выше 100 000 рублей за квадратный метр.
Включенные в реестр здания находятся на улицах Палиха, дом 4 и 2-я Брестская, дом 6.
Ранее в России предложили приравнять существующие апартаменты к жилью второй категории. С такой инициативой выступил Всероссийский центр национальной строительной политики. В центре предложили разрешить прописываться в апартаментах. При этом, согласно документу, апартаменты не будут обеспечиваться социальной инфраструктурой.
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