Риелтор раскрыл необычный способ инвестирования в недвижимость

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В Москве можно получать прибыль за счет бронирования жилья в новостройках. Риелтор Ярослав Кобаладзе назвал привлекательным вариантом инвестирование в недвижимость, сообщает "Лента.ру".

По его словам, этот способ может быть интересен и людям с минимальной суммой вложений.

"В моей практике недавно был случай, когда клиентка смогла получить хороший доход от вложения 200 000 рублей в объект бизнес-класса", – отметил Кобаладзе.

Риелтор рассказал, что клиентка забронировала квартиру за 14,5 миллиона до старта продаж комплекса. За это она заплатила 200 000 рублей. Однако к моменту официального открытия продаж такие квартиры продавались уже за 20 миллионов. За время действия брони риелтор нашел покупателя, который согласился купить квартиру за 16,9 миллиона рублей.

Кобаладзе подчеркнул, что при всех дополнительных расходах клиентка за несколько месяцев заработала миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в столице существенно вырос объем предложений жилья по долгосрочной аренде. По словам эксперта, многие собственники решили выставить на рынок квартиры, которые раньше не сдавали. Другой аналитик выразил мнение, что это указывает на смену приоритетов собственников.

