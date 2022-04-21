Риелтор раскрыл необычный способ инвестирования в недвижимость

21 апреля, 19:58
Фото: Москва 24
В Москве можно получать прибыль за счет бронирования жилья в новостройках. Риелтор Ярослав Кобаладзе назвал привлекательным вариантом инвестирование в недвижимость, сообщает "Лента.ру".
По его словам, этот способ может быть интересен и людям с минимальной суммой вложений.
"В моей практике недавно был случай, когда клиентка смогла получить хороший доход от вложения 200 000 рублей в объект бизнес-класса", – отметил Кобаладзе.
Риелтор рассказал, что клиентка забронировала квартиру за 14,5 миллиона до старта продаж комплекса. За это она заплатила 200 000 рублей. Однако к моменту официального открытия продаж такие квартиры продавались уже за 20 миллионов. За время действия брони риелтор нашел покупателя, который согласился купить квартиру за 16,9 миллиона рублей.
Кобаладзе подчеркнул, что при всех дополнительных расходах клиентка за несколько месяцев заработала миллион рублей.
Ранее сообщалось, что в столице существенно вырос объем предложений жилья по долгосрочной аренде. По словам эксперта, многие собственники решили выставить на рынок квартиры, которые раньше не сдавали. Другой аналитик выразил мнение, что это указывает на смену приоритетов собственников.
Риелторы попросили ЦБ РФ снизить ставки по ипотеке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: