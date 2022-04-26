Лавров оценил предложение Киева о встрече у "Азовстали"

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение Киева провести встречу с Россией у металлургического комбината "Азовсталь".

"Театральный жест. Украинцы любят все инсценировать. Видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем напомнил, что украинские власти не позволяют находящимся на территории "Азовстали" сдаться.

Российский лидер отметил, что отдал приказ об отмене штурма завода. При этом находящимся там военнослужащим предложили сложить оружие и гарантировали сохранение жизни, достойное обращение в плену и оказание квалифицированной медицинской помощи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

