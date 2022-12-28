Кадыров заявил о больших потерях ВСУ, которые восполняются необученными новобранцами

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери и восполняют их неподготовленными новобранцами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Наш враг несёт большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. В следствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать", – заявил он.

По словам Кадырова, из–за этого потери Украины лишь возрастают, а тех, кто желает оказать сопротивление российским войскам, становится все меньше. Кроме того, он заявил об отсутствии существенных препятствий для бойцов чеченских подразделений.

Глава Чечни также заявил, что своевременная перегруппировка войск сыграла на руку российским силам. Он отметил, что это подтверждается успехами на основных участках спецоперации. По его словам, планомерное и неспешное выполнение боевых задач помогает значительно снизить ущерб личному составу.

До этого Кадыров пообещал "перещелкать" ЗРК Patriot, которые Вашингтон передаст Киеву. По его словам, враги России "сами на коленях приползут просить о переговорах".

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