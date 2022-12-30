Арестович заявил о серьезных потерях ВСУ в районе Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о больших потерях ВСУ в районе Артемовска. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов).

"Мы несем серьезные потери", – сказал он.

По его словам, направлениями "главного удара" России являются восточные районы Артемовска, а также районы чуть южнее Соледара и сам Соледар.

Ранее сообщалось, что в декабре российская радиоразведка перехватила переговоры иностранных наемников в районе Артемовска. Согласно донесениям разведки, в радиоперехватах слышна речь на 30 языках, чаще всего – на английском, немецком, французском, польском и итальянском.

До этого командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщал, что киевские власти готовятся к сдаче Артемовска. По словам командира, о безвыходном положении ВСУ свидетельствуют высказывания украинских властей, заявляющих, что Артемовск не имеет для них значения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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