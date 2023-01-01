Трое человек, включая трехмесячного младенца, пострадали в Донецке от обстрела ВСУ – мэр

Фото: телеграм-канал "ЧП Донецк Z"

Трое человек, включая младенца, были ранены в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале.

"В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: трехмесячный мальчик 2022 г. р., девушка 2003 г. р., женщина 1975 г. р.", – заявил он.

Донецк дважды за ночь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В ходе второго обстрела, произошедшего в 4 часа ночи 1 января, украинские военные выпустили по городу 25 ракет из РСЗО.

Вскоре после первого обстрела Донецка, на Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.

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