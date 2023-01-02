Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области – губернатор

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Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области и повредил объект энергоснабжения, обошлось без пострадавших. Об этом губернатор области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет", – написал он.

Он уточняет, что оперативные службы работают на месте происшествия. По словам Богомаза, из-за нанесенного удара был поврежден объект энергоснабжения. Из-за атаки в поселке отсутствует электричество, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородской областью. В новогоднюю ночь были сбиты 4 снаряда из РСЗО, запущенные украинскими военными.

До этого в ночь на 26 декабря в результате атаки украинских беспилотников на аэродром погибли трое военнослужащих. Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО удалось сбить беспилотник на малой высоте.

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