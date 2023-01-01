ВС РФ 31 декабря нанесли удар по объектам ОПК Украины, выпускающим дроны

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Российские военные накануне нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые производили ударные беспилотники. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесен удар высокоточным оружием <...> по объектам <...> задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации", – сказал он.

Конашенков уточнил, что все назначенные цели были поражены. По его словам, действия российских военных позволили сорвать планируемые Киевом в ближайшем будущем теракты против России.

Накануне сообщалось, что ВС РФ поразили на Украине 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Также была уничтожена живая сила и военная техника противника в 92 районах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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