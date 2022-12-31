82 военных РФ вернулись из украинского плена – Минобороны

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Из украинского плена в результате переговоров, которые прошли 31 декабря, были возвращены 82 российских военных. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

"31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – написали в ведомстве.

В министерстве добавили, что возвращенные солдаты будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. Там они пройдут реабилитацию в больницах военного ведомства.

Отмечается, что вернувшимся из плена солдатам будет оказана медицинская и психологическая поддержка.

Ранее сообщалось, что 50 российских военнослужащих вернулись из украинского плена. Бойцов перевезли самолетами в Москву, где они прошли лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны.

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