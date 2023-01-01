Кулеба сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен в ночь на 1 января. Об этом глава областной администрации Алексей Кулеба написал в телеграм-канале.

По его словам, в результате никто не пострадал.

Кулеба не сообщил тип объекта и характер повреждений.

В ночь на 1 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первые оповещения начались около 01:33 по московскому времени. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе систем ПВО. Тогда же он рассказал, что в городе слышны взрывы.



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