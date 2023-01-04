В Минобороны РФ назвали основную причину гибели военных в Макеевке

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Основной причиной гибели российских военных в Макеевке является использование мобильных телефонов, которые смогли запеленговать ВСУ, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в настоящее время принимаются все меры, чтобы исключить подобных ситуаций в будущем, должностные лица, виновные в произошедшем, будут привлечены к ответственности.

"В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и <...> использование, вопреки запрету, <...> мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника", – сказал Севрюков.

В ночь на 1 января Донецк и Макеевка подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Украинские военные выпустили по населенным пунктам более 10 ракет из РСЗО и более 20 снарядов калибром 155 миллиметров.

По последним данным, в результате удара по Макеевке погибли 89 российских военнослужащих. Пусковая установка РСЗО HIMARS, из которой ВСУ открыли огонь по населенному пункту, была уничтожена ответным огнем ВС РФ.



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