В ДНР назвали причину удара по Макеевке со стороны ВСУ

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Высокая сотовая активность военных в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) стала причиной удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы ДНР.

"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что противник выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов с помощью комплекса ECHELON.

Донецк и Макеевка подвергались обстрелу в ночь на 1 января. Тогда украинские военные выпустили более 10 ракет РСЗО и более 20 снарядов калибром 155 миллиметров. В Макеевке сообщили о более чем 15 пострадавших.

Вскоре после первого обстрела Донецка, на Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.

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