В Совфеде призвали наказать ВСУ за убийство российских военных в Макеевке

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что атака ВСУ в Макеевке была циничном убийством десятков солдат российской армии. Он потребовал провести анализ случившегося. Дипломат написал об этом в своем телеграм-канале.

Карасин подчеркнул, что такое преступление со стороны украинских сил нельзя прощать. Кроме того, он уверен, что удар ВСУ был запланирован Киевом совместно с НАТО.

"Циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто! Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения, кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Понятно, что нужен и требовательный внутренний анализ произошедшего", – говорится в его публикации.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о 63 погибших российских военнослужащих в результате удара украинской армии в районе Макеевки.

Донецк и Макеевка подвергались обстрелу в ночь на 1 января. Тогда украинские военные выпустили более 10 ракет РСЗО и более 20 снарядов калибром 155 миллиметров.

Позднее в ДНР назвали причину удара. Правоохранительные органы заявили, что украинская армия ударила по населенному пункту из-за того, что там наблюдалась высокая активность военных.

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