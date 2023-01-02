Российские войска уничтожили до 70 украинских бойцов на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В министерстве обороны РФ рассказали об успехах российской армии на донецком направлении. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации РФ на Украине атаковали подразделения 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результате чего заняли более выгодные позиции.

"Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей", – говорится в публикации.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Они производили ударные беспилотники. Все цели были успешно поражены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Минобороны опубликовало кадры одного из полевых лагерей в зоне спецоперации

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