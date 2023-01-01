В МО РФ сообщили об уничтожении американской станции контрбатарейной борьбы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в районе Артемовска на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Возле населенного пункта Камышевка Донецкой народной республики Вооруженные силы России поразили мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства бойцов Украины.

В общей сложности российские военные уничтожили 68 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 102 районах. Кроме того, возле населенного пункта Мирное в Запорожской области был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Они производили ударные беспилотники. Все цели были успешно поражены.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!