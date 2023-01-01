Глава "Укрэнерго" сообщил о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны

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Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, много объектов либо повреждены, либо уничтожены. Он уточнил, что речь идет не только про подстанции "Укрэнерго", но и про электростанции по выработке энергии для городов.

Кудрицкий добавил, что на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы. Он уточнил, что резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, однако оборудование не рассчитано на долговременную работу. Кроме того, оборудование обладает более низкой надежностью, из-за чего инфраструктура каждый удар переносит тяжелее.

"У них (резервных схем питания. – Прим. ред.) есть лимит: в первую очередь они менее надежны, а это значит, что каждая следующая атака не добавляет здоровья нашей энергосистеме. Все сложнее и сложнее восстанавливать повреждения", – приводит слова Кудрицкого РИА Новости.

Ранее глава администрации Киевской области Алексей Кулеба рассказал о повреждении объекта инфраструктуры в ночь на 1 января в регионе. В результате никто не пострадал. В ночь на 1 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первые оповещения начались около 01:33 по московскому времени.



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