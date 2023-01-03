Фото: Минобороны РФ

Более 130 наемников уничтожили российские силы на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны России.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130-ти иностранных наемников", – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что артиллерия нанесла удары по подразделениям ВСУ в районе Пречистовки, Золотой Нивы и Новодонецкого ДНР. Военные силы уничтожили больше 30-ти украинских военнослужащих, 2 бронемашины и 3 пикапа.

Ранее экономист и экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что власти Украины скрывают реальный масштаб урона хозяйственному комплексу страны от ракетных ударов ВС РФ. Экс-советник рассказал, что реальные данные скрываются, так как украинцы могут понять насколько страшные потери несет страна.

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