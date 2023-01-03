00:57Политика
В Киеве заявили, что украинские власти скрывают масштабы потерь от ракетных ударов
Фото: AP Photo/Felipe Dana
Власти Украины скрывают реальный масштаб урона хозяйственному комплексу страны от ракетных ударов ВС РФ, заявил экономист и экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это скрывается от украинцев, потому что, если украинцы сейчас поймут, насколько страшные потери, насколько страшные удары произошли по экономическому хозяйственному комплексу, то к людям придет осознание, что фактически система функционировать не может", – приводит его слова РИА Новости.
Вооруженные силы России начали проводить атаки по объектам украинской инфраструктуры с 10 октября. Решение об ударах было принято после теракта на Крымском мосту.
31 декабря российские военные нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые производили ударные беспилотники. Все назначенные цели были поражены.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!