В Киеве заявили, что украинские власти скрывают масштабы потерь от ракетных ударов

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Власти Украины скрывают реальный масштаб урона хозяйственному комплексу страны от ракетных ударов ВС РФ, заявил экономист и экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Это скрывается от украинцев, потому что, если украинцы сейчас поймут, насколько страшные потери, насколько страшные удары произошли по экономическому хозяйственному комплексу, то к людям придет осознание, что фактически система функционировать не может", – приводит его слова РИА Новости.

Вооруженные силы России начали проводить атаки по объектам украинской инфраструктуры с 10 октября. Решение об ударах было принято после теракта на Крымском мосту.

31 декабря российские военные нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, которые производили ударные беспилотники. Все назначенные цели были поражены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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