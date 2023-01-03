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Безопасность

Минобороны показало работу российской артиллерии

Минобороны показало работу российской артиллерии

В Минобороны назвали число погибших после удара ВСУ по Макеевке

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Российская артиллерия разбила украинские грузовики и боевые машины пехоты с личным составом. Удар нанесли расчеты самоходных установок "Акация". Кадры того, как наши военные работают на закрытых огневых позициях в одном из районов проведения СВО, опубликовало Минобороны.

Завод по производству газов для больниц и поликлиник поврежден в ходе ночного обстрела Горловки, об этом сообщил мэр города. В здании выбило стекла, осколками посечены стены. Под огнем оказался и Донецк.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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