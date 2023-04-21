РФ необходимо наращивать тактический ракетный потенциал для ответа на любые вызовы – МИД

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Для России очевидна потребность наращивать тактический ракетный потенциал для ответа на любые вызовы безопасности, в том числе в Калининграде, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

В статье для журнала "Международная жизнь" он подчеркнул, что в нынешних условиях большее внимание требуется уделить ракетам средней и большей дальности, которые приобретают стратегическое измерение.

По его словам, после развала ДРСМД все ограничения сняли, в связи с этим возникает вопрос, насколько за 30 лет участия в договоре Россия отстала от других обладателей этого типа оружия и что нужно в первую очередь сделать для устранения существующего дисбаланса.

Также Машков призвал посмотреть, оправдана ли на западном направлении текущая линия по неразмещению Россией баллистических ракет средней и большей дальности наземного базирования или нужно уже сейчас начинать подготовку к развертыванию ракет этого типа. Также необходимо сохранять бдительность на восточных рубежах, добавил он.

По словам Машкова гонка вооружений приобретает неконтролируемый характер, не стоит исключать и конфронтационный сценарий развития ситуации. Кроме того, РФ может быть втянута в реальные конфликты вопреки своему желанию.

"Поэтому здесь необходимо иметь внушительный арсенал ракет средней дальности для купирования потенциальных угроз нашей национальной безопасности", – отметил он.

Кроме того, происходит постепенное перераспределение баланса потенциалов межконтинентальных баллистических ракет. Так, активно наращивает свои ракетные возможности КНР. Также с недавних пор такими ракетами обладает КНДР. Не отказываются от идеи создания ракет дальностью выше 5,5 тысячи километров Израиль, Индия и Пакистан.

Ранее сообщалось, что США и Япония провели совместные учения в связи с ракетным пуском КНДР. Отмечалось, что в них приняли участие военно-воздушные силы двух стран: четыре японских истребителя F-15 и четыре американских истребителя F-16.

