КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: ТАСС/Zuma

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в четверг, 16 марта. Пробыв в полете около часа, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны Японии Ясукадзу Хамада.

По данным военного ведомства, ракета упала в 550 километрах от южной части Корейского полуострова и примерно в 250 километрах от острова Хоккайдо. Также сообщается, что запущенная ракета была межконтинентальной. Какого-либо ущерба для судоходства и авиации в месте падения ракеты не зафиксировано, добавили в Минобороны.

В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность судоходства и авиаперевозок в стране, а также быть готовым к любым непредвиденным ситуациям.

Этот запуск ракеты со стороны Северной Кореи стал восьмыми по счету ракетными испытаниями КНДР в текущем году.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Запуск ракеты со стороны КНДР произошел после очередных совместных военных учений Южной Кореи и США.

Позже стало известно, что эти ракеты также упали вне исключительной экономической зоны Японии. Сообщений о каком-либо ущербе в Японии не поступало.

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