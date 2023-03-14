КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря – СМИ

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КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военнослужащих.

В издании отметили, что запуск ракеты со стороны КНДР произошел после очередных совместных военных учений Южной Кореи и США.

Ранее КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки. Согласно данным комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски были проведены в районе города Синпо, расположенного на восточном побережье Северной Кореи.

До этого Генштаб армии КНДР счел провокационными артиллерийские выстрелы Южной Кореи около границы. По мнению Пхеньяна, подобные действия еще больше усугубляют сложившуюся ситуацию.

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