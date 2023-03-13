Власти КНДР запустили крылатые ракеты с подводной лодки

Фото: ТАСС/Владимир Иващенко

Власти КНДР запустили две крылатые ракеты с подводной лодки. Об этом со ссылкой на заявление южнокорейских военных сообщает РИА Новости.

"Северная Корея заявляет, что в воскресенье запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки", – указано в сообщении.

Согласно данным комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски были проведены в районе города Синпо, расположенном на восточном побережье Северной Кореи.

Ранее генштаб армии КНДР счел провокационными артиллерийские выстрелы Южной Кореи около границы. По мнению Пхеньяна, подобные действия еще больше усугубляют сложившуюся ситуацию.

До этого сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США. Ким Ё Чжон заявила, что на Корейском полуострове активизировалось движение стратегических ударных средств США, поэтому КНДР предпримет ответные меры.

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