КНДР запустила несколько баллистических ракет в направлении Японского моря – СМИ

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В понедельник, 20 февраля, КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Об этом со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что запуск этой ракеты стал третьим крупным испытанием оружия КНДР в этом году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на японские издания, местная служба безопасности на море заявила о втором и третьем пуске ракет с территории КНДР. Отмечается, что первая выпущенная ракета упала в море вне исключительной экономической зоны Японии.

Ранее в МИД КНДР заявили, что страна не заинтересована в диалоге с Соединенными Штатами, пока те преследуют враждебную политику по отношению к Пхеньяну.

Как отмечал представитель МИД, Вашингтон пытается зажечь фитиль всесторонней конфронтации с КНДР, проводя совместные военные учения с Южной Кореей с имитацией применения ядерного оружия.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США придерживаются обязательства применить обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны для защиты Южной Кореи.

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты

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