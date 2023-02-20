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Политика

Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США

Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США

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Сестра Ким Чен Ына пообещала чаще запускать ракеты в Тихий океан в ответ на действия США. Ее слова процитировали в Центральном телеграфном агентстве КНДР. Ким Ё Чжон отметила, что на Корейском полуострове активизировалось движение стратегических ударных средств США, поэтому КНДР предпримет ответные меры.

Стало известно, что Пхеньян запустил три ракеты в направлении Японского моря. Все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. В ответ Япония и США провели совместные учения с участием боевых самолетов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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