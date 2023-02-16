16 февраля, 22:15В мире
Полиция применила слезоточивый газ на митинге во французском Лионе
Во французском Лионе произошли стычки демонстрантов с полицией и массовые задержания. Полиция применила слезоточивый газ.
Это уже пятая с начала года манифестация против повышения пенсионного возраста на фоне рекордного роста военных расходов. По всей Франции на улицы вышли десятки тысяч человек. Сотни манифестаций затронули, в том числе Париж, Монпелье, Бордо и Авиньон.
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