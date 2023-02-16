Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 22:15

В мире

Полиция применила слезоточивый газ на митинге во французском Лионе

Полиция применила слезоточивый газ на митинге во французском Лионе

ООН призвала мировое сообщество оказать помощь Турции после землетрясений

Пожар произошел на крупном складе пластика в штате Флорида

Спасатели вызволили девушку из-под завалов после землетрясения в Турции

Митинги против пенсионной реформы организовали во Франции

Новости часа: девушку спасли из-под завалов в Турции на 11-е сутки после землетрясения

Количество жертв при землетрясениях в Турции выросло до 36 187

Мощный взрыв произошел во время интервью министра здравоохранения в Турции

Американские ученые опубликовали кадры первой экспедиции к затонувшему "Титанику"

Мэр Стамбула рассказал, как вывозят жертв землетрясения из пострадавших провинций

Во французском Лионе произошли стычки демонстрантов с полицией и массовые задержания. Полиция применила слезоточивый газ.

Это уже пятая с начала года манифестация против повышения пенсионного возраста на фоне рекордного роста военных расходов. По всей Франции на улицы вышли десятки тысяч человек. Сотни манифестаций затронули, в том числе Париж, Монпелье, Бордо и Авиньон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика