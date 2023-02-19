Киев готовит провокацию для обвинения РФ в нарушении Конвенции о ядерной безопасности – МО

Фото: president.gov.ua

Киевский режим готовит провокацию для обвинения России в нарушении Конвенции о ядерной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

"Киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения Российской Федерации в якобы "грубом нарушении" в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности", – отметили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что главная цель провокации – это обвинение ВС РФ, которые якобы наносят удары по радиационно опасной инфраструктуре Украины. Кроме того, якобы из-за обстрела произошла утечка радиоактивных веществ, повлекшая заражение местности.

Ранее Киев готовился обвинить российских военнослужащих в "хищении" радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС.

Российские войска якобы вывезли предметы, которые содержат опасные радионуклиды, что повлекло "облучение населения временно оккупированных территорий".

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