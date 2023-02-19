19 февраля, 19:15Политика
Украина готовит провокацию для обвинения РФ в нарушении конвенции о ядерной безопасности
Киевский режим готовит масштабную провокацию перед началом работы спецсессии Генассамблеи ООН. Россию намерены обвинить в нарушении обязательств конвенции о ядерной безопасности. Об этом сообщает Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, наши вооруженные силы хотят обвинить в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.