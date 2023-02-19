Украина готовит провокацию для обвинения РФ в нарушении конвенции о ядерной безопасности

Киевский режим готовит масштабную провокацию перед началом работы спецсессии Генассамблеи ООН. Россию намерены обвинить в нарушении обязательств конвенции о ядерной безопасности. Об этом сообщает Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, наши вооруженные силы хотят обвинить в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.