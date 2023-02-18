Пушилин сообщил об улучшении позиций российской армии в районе Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия РФ улучшила свои позиции в районе Артемовска, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

"Сейчас в окрестностях у нас тоже есть уже информация об улучшении позиций, то есть освобожден населенный пункт Парасковиевка, что тоже позволяет приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр – единственная из пяти дорог, которая сейчас является путем снабжения противника", – отметил он.

Если перекрыть эту дорогу, Вооруженные силы РФ в разы приблизятся к освобождению этого стратегически важного населенного пункта, подчеркнул Пушилин.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска взяли основные высоты в окрестностях Артемовска. Однако, по его словам, на этом участке фронта сконцентрировано большое количество иностранных наемников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ могут потерять единственную дорогу снабжения подразделений в Артемовске

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