Российская армия взяла основные высоты в окрестностях Артемовска

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Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал об успехах российской армии в окрестностях Артемовска.

"Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов", – отметил он в эфире "Соловьев Live".

Кимаковский сообщил, что на этом участке фронта сконцентрировано большое количество иностранных наемников. По его словам, удалось зафиксировать польскую, французскую и английскую речь. Прибывают подразделения, которые раньше находились вблизи Львова.

Ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск может быть окружен в марте-апреле. По его словам, на сроки могут повлиять поставки новых видов западных вооружений украинской армии. Однако, уточнил он, российские войска намерены ликвидировать обещанные Киеву танки Leopard и без труда разберутся, как их сжечь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В ЧВК "Вагнер" сообщили о переброске украинских сил в Артемовск

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