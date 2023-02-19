Путин в послании Федеральному собранию уделит много внимания теме СВО – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин уделит большое внимание теме специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Вся наша жизнь – она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", – заявил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков предупредил, что Владимира Путина надежно защитят от вирусов во время оглашения послания парламенту. Принимаются необходимые противовирусные меры.

Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. Дмитрий Песков отметил, что глава государства, в том числе, затронет тему текущей обстановки в экономике и социальной области.

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