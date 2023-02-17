Пригожин сообщил о взятии под контроль ВС РФ Парасковиевки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Парасковиевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы владельца частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер", – говорится в сообщении.

Парасковиевка располагается в девяти километрах от Артемовска.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Красная Гора на донецком направлении. Тогда российские солдаты ликвидировали четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30 украинской армии. Потери ВСУ составили 150 человек за день.



Поселок Красная Гора перешел под контроль российской армии в ДНР

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