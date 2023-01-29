Пригожин заявил, что бойцы "Вагнера" взяли под контроль село Благодатное в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об освобождении населенного пункта Благодатное в ДНР подразделениями его компании. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.

Пресс-служба бизнесмена разместила аудиозапись с рапортом командира штурмового подразделения. Тот заявил, что бойцы находятся на южных окраинах села.

"Благодатное под нашим контролем", – сообщил командир.

При этом на фоне в аудиозаписи слышны выстрелы и звуки продолжающегося боя.

Ранее Пригожин назвал цель штурма Артемовска. По его словам, в городе находятся самые боеспособные части ВСУ, которые необходимо уничтожить. Он также заявил, что когда основные подразделения ВСУ будут уничтожены в этом районе, ВС РФ смогут продвинуться на других участках фронта.

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