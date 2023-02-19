В Китае заявили о преодолении пандемии и готовности возобновить контакты с миром

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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И заявил, что КНР готова возобновить полноценные контакты с Европой и миром, передает РИА Новости.

"Китай успешно вышел из стадии пандемии и готов полностью возобновить контакты с Европой и миром", – заявил член Политбюро ЦК КПК на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

По словам Ван И, стороны уже могут активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и ЕС. Цель – скорейшее восстановление взаимодействия в разных сферах до допандемийного уровня.

Дипломат из Китая подчеркнул, что КНР и ЕС должны открыто сотрудничать и прилагать совместные усилия для стабилизации цепочек производства и поставок.

Ранее в феврале стало известно, что Россия и Китай работают над возобновлением безвизового туризма, приостановленного из-за пандемии коронавируса, однако пока неизвестно, когда это произойдет.

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