В Сингапуре отменят все введенные из-за пандемии ограничения

Фото: ТАСС/WALLACE WOON

С 13 февраля в Сингапуре снимут все ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

"Ситуация с пандемией коронавируса остается стабильной как в стране, так и в мире. Угроза для системы здравоохранения минимальна, и с понедельника уровень системы реагирования на вспышки заболеваний будет понижен до наименьшего", – отмечает ведомство.

Туристам в Сингапуре больше не нужно приобретать специальную страховку и показывать результаты тестов на коронавирус. Также отменяется масочный режим в общественном транспорте и меры карантинного контроля на границе.

"Мы не можем исключить возможность появления в будущем более опасных штаммов, но риски, с которыми мы сталкиваемся сейчас, значительно ниже, чем месяц или два назад", – добавил министр здравоохранения Он Е Кун.

Во время пандемии коронавируса в Сингапуре зарегистрировали более двух миллионов случаев заражения COVID-19, от вируса умерли 1 722 человека.

Ранее сообщалось, что Китай отменил карантин для прибывающих в страну. Приезжие должны будут сдать ПЦР-тест за 48 часов до отъезда. Туристы с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в страну без оформления кода здоровья.

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