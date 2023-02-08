Введение дополнительных мер из-за COVID-19 в РФ не требуется – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России нет необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер, так как циркулирующие варианты коронавируса протекают в легкой форме. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Вместе с тем в ведомстве признали, что новые штаммы коронавируса отличаются высокой заразностью.

"В настоящее время наблюдается возврат подварианта "Омикрон" BA.2 ("Стелс-Омикрон") в виде рекомбинантных форм XBB. При этом различные формы XBB постепенно вытесняют "Омикрон" ВА.5, который доминировал в России на протяжении многих месяцев", – говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что параллельно выявляются и случаи заражения подвидом "Кентавр". Эксперты объяснили возврат подварианта BA.2 тем, что у переболевших людей угасает иммунитет. Вместе с тем за год он успел приобрести ряд мутаций, что позволяет ему эффективно уклоняться от иммунной защиты.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России на протяжении четырех недель фиксируют подъем заболеваемости. При этом свыше 40% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

За сутки в России выявили 10 389 новых случаев заражения COVID-19. При этом за 24 часа госпитализация потребовалась 1 393 пациентам. Этот показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%.

Кроме того, в 42 регионах России наблюдается увеличение числа госпитализаций. В то же время в 36 регионах страны это количество снижается.



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