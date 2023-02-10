РФ и Китай заявили, что работают над возобновлением безвизового туризма

Россия и Китай пока не решили, когда возобновится безвизовый туристический обмен. Его приостановили из-за пандемии коронавируса.

В правительстве Приморья сообщили, что обе стороны ведут активную работу над этим вопросом. А в консульстве Китая отметили, что необходимо в полной мере обеспечить безопасность и комфорт для туристов.

Основные моменты уже согласованы, но конкретную дату открытия туристического безвиза пока не определили. Несмотря на это, турфирмы Приморья уже предлагают путевки в приграничные города Китая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.