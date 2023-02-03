Названы самые дешевые путевки этой весны

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Россияне начали планировать отдых на весну, сообщает News.ru. Чаще всего для путешествий за границу они выбирают Турцию, Египет и Таиланд. Из российских направлений наиболее популярны Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург.

Если говорить о цене, то наиболее выгодно можно съездить в турецкий Сиде. Неделя на двоих там выйдет минимум в 79 тысяч рублей. В пакет входит перелет на регулярных рейсах, проживание в четырехзвездочном отеле и завтраки.

Пятизвездочный отель в египетском Шарм-эш-Шейхе по системе "все включено" на восемь дней будет стоить от 97 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Такой же пакет с перелетом в Фуджейру, ОАЭ, с проживанием в трехзвездочном отеле и включенными завтраками начинается от 109 тысяч рублей на двоих. Дороже обойдется Таиланд. Неделя в Паттайе с проживанием в отеле категории трех звезд и перелетом обойдется минимум в 176 тысяч рублей на двоих.

Самые бюджетные туры на Мальдивы обойдутся в 288 тысяч рублей на семь дней. В турпакет входят перелет, проживание в отеле трех звезд и завтраки.

В России самой бюджетной будет поездка по Золотому кольцу. Стоимость трехдневного автобусного тура (Москва – Владимир – Суздаль – Боголюбово и обратно), включая двухразовое питание и экскурсионную программу, будет стоить от 30 тысяч рублей на двоих.

В Санкт-Петербург можно съездить за 38 тысяч рулей на двоих. В трехдневную поездку входит проезд (билет на поезд Москва – Санкт-Петербург и обратно), проживание в отеле трех звезд, завтраки и экскурсионная программа.

Из-за низкого сезона можно недорого съездить в Сочи. Недельный отдых с перелетом, номером в отеле трех звезд и завтраками обойдется на двоих минимум в 70 тысяч рублей. Речь идет о прибрежной зоне.

Недельная поездка на сочинский курорт "Красная Поляна", включая перелет, проживание, завтраки и катание на лыжах, будет стоить 100–110 тысяч рублей на двоих.

Цена десятидневного пакетного тура на Кавказские Минеральные Воды, в который входят перелет, проживание, лечение в санатории и пятиразовое питание, начинается от 140 тысяч рублей на двоих.

Ранее в Ассоциации туроператоров России предупредили о нехватке номеров в отелях Абхазии на лето 2023 года. По данным специалистов, это направление является одним из самых популярных на этапе ранних продаж летнего сезона.

Так, спрос на туры в Абхазию по акции раннего бронирования вырос в три раза по сравнению с 2022 годом.



Туроператоры рассказали о повышенном спросе на поездки в феврале

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