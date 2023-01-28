Тревел-эксперт рассказала, куда поехать на длинные февральские выходные

С 23 по 26 февраля россиян ждут выходные в честь Дня защитника Отечества. Этого вполне хватит, чтобы устроить себе мини-отпуск. Рассказываем, на каких направлениях ожидается аншлаг и сколько будет стоить поездка.

По данным туроператоров, большинство путешественников отправятся на февральские длинные выходные в Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье, Калининград и Краснодарский край. Цены на популярных направлениях будут примерно на 10–20% выше по сравнению с непраздничными датами. Но в основном это касается горнолыжных курортов, а экскурсионный отдых практически не подорожает.

Байкал

Это направление нельзя назвать ближайшим к Москве. Зато конец зимнего сезона здесь – это время скидок на авиабилеты и отели.

О красотах Байкала не знает только ленивый: гора Соболиная, на которой есть горнолыжные трассы, Прибайкальский национальный парк, остров Ольхон и скала Шаманка, с которой открываются самые открыточные виды на озерную гладь. А самое главное, в феврале накрепко замерзает лед – до 50–100 сантиметров. По нему можно кататься на коньках, а под ним – заниматься дайвингом, плавая в ледяных тоннелях и пещерах.

Как добраться и сколько стоит: прямой рейс до Иркутска и обратно в праздничные даты – от 14 000 рублей, с короткой пересадкой в Новосибирске – от 11 000 рублей. Цены на трехзвездочные отели на берегу озера начинаются от 1 900 рублей в сутки за номер на двоих, на Ольхоне – от 6 000 рублей.

Домбай

Если в "Красной Поляне" зимой на склонах не протолкнуться, на курорте в Карачаево-Черкессии заметно свободнее. Большинство трасс в Домбае с умеренным наклоном. Для совсем новичков есть пологая поляна, для экстремалов – хели-ски с необъезженными склонами.

Обычно сюда едут целенаправленно, чтобы покататься, поэтому с тусовками и прочими ночными развлечениями здесь небогато. Как и с дорогими отелями и прочей лакшери-инфраструктурой. Зато все хорошо с кавказской кухней: местные рестораны не оставляют шансов похудеть, даже если вы планируете кататься с утра до вечера.

Как добраться и сколько стоит: прямым рейсом до Минеральных Вод – от 9 400 рублей туда и обратно. Далее около 200 километров до поселка Домбай. Удобнее всего заказать трансфер или такси, так как прямого общественного транспорта из аэропорта нет. Трехзвездочный отель обойдется в среднем в 1 500–3 000 рублей в сутки за номер на двоих.

Ивановская область

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Если ехать на машине, то из Москвы можно прокатиться сразу по нескольким городам региона. Жемчужина Ивановской области – Плес. "Левитановские" пейзажи живописны в любое время года, но когда они припорошены снегом, у них свое особое очарование. По берегу Волги можно покататься на снегоходах и аэроходах. А после обязательно попробовать местную кулинарную гордость – "рыбные углы". Так здесь называют пирожки с начинкой из копченого леща.

Город Палех прославился благодаря народному промыслу – лаковой миниатюре. Также здесь много иконописных мастерских, куда туристов охотно приглашают и даже дают попробовать себя в этом деле. Напоследок стоит заехать в Шую. Город, откуда родом князья Шуйские – родственники Рюриковичей. Главная достопримечательность здесь – высоченная колокольня Воскресенского собора.



Как добраться и сколько стоит: расстояние от Москвы до Плеса составляет примерно 370 километров, в пути нужно провести примерно 6 часов. Трехзвездочный отель в Плесе обойдется от 2 800 рублей в сутки за номер на двоих. На праздничные дни лучше бронировать все заранее или же останавливаться на ночь в другом месте. В Палехе с отелями небогато, но они все же есть: от 1 500 рублей в сутки за номер на двоих. Примерно за те же деньги можно переночевать и в Шуе.

Архангельск

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Главное, за чем стоит ехать сюда зимой, – северное сияние. Обычно для этих целей туристы выбирают Мурманск. Но для прогулок Архангельск будет поинтереснее.

Это один из самых древних городов в европейской части России, культурная столица Русского Севера. Здесь очень красивые и умеренно суровые панорамы Северной Двины, старинные купеческие особняки, руины Новодвинской крепости, разводной мост Северодвинский и многое другое. Для наблюдения за северным сиянием лучше уехать подальше от города, где нет искусственного освещения. Есть смысл поискать местных гидов, которые покажут лучшие точки обзора.

Как добраться и сколько стоит: прямой рейс до Архангельска и обратно – от 5 300 рублей. Цена на трехзвездочный отель в центре города начинается от 2 500 рублей в сутки за номер на двоих.

