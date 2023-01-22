Тревел-эксперт назвала лучшие места в России для наблюдения за звездами

Наблюдение за звездами пару лет назад перестало быть прерогативой исключительно романтичных натур и превратилось в популярное направление отдыха. Поклонники астротуризма собираются в группы по интересам или путешествуют самостоятельно, скачивают специальные приложения и делятся фотографиями в соцсетях. Рассказываем, куда можно поехать, чтобы увидеть самое красивое звездное небо.

Черноморское побережье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

От Сочи, как и других крупных городов с круглосуточной искусственной иллюминацией, во время "охоты" на звезды лучше держаться подальше. В 30 километрах от Сочи к юго-востоку от Лазаревского есть небольшой курортный район Вардане. Именно там небо считается особенно красивым. Здесь наиболее ярко виден Млечный Путь, а дополняют картину маленькие светлячки, которые роятся в ночном небе, создавая дополнительную "подсветку".

Кроме того, в Вардане не будет проблем с размещением и прочими благами цивилизации. Здесь есть в достатке гостиницы и рестораны, а полежать у моря можно на оборудованном пляже.

Как добраться: самолетом до Сочи – от 6 900 рублей (прямой рейс туда и обратно). Оттуда – на "Ласточке" до Вардане, в пути предстоит провести 40–50 минут. Стоимость билета – от 90 рублей в одну сторону.

Чуйская степь, Республика Алтай

На Алтае звезды лучше всего видны с вершины горы Белуха. Однако забраться туда по силам не каждому, поэтому можно отправиться в степь – эффект не разочарует. Это равнина протяженностью около 70 километров, окруженная живописными горными хребтами, где нет никакого электричества. И небо здесь удивительно яркое.

Как добраться: самолетом до Горно-Алтайска, прямой перелет обойдется от 11 600 рублей туда и обратно. Дальше – по Чуйскому тракту на арендованном авто или автобусе. Во втором случае – в пути 7 часов 40 минут и от 800 рублей за билет в одну сторону. Будьте внимательны, так как автобусы ходят не каждый день.

Озеро Байкал

Фото: depositphotos

Несмотря на то что на Байкале круглый год много туристов, наблюдению за небом они не помешают. Иллюминации здесь практически нет, так как крупных городов рядом немного, а путешественники вооружены максимум смартфонами и фонариками. Зато, например, на Ольхоне регулярно проводят лекции по астрономии, что особенно любопытно и зрелищно в периоды звездопадов. А Иркутский планетарий разработал специальные маршруты для наблюдений как в сопровождении гида, так и без.

Как добраться: самолет до Иркутска стоит от 6 700 рублей без пересадок туда и обратно. Далее путь зависит от сезона. Зимой надо сначала добраться из Иркутска до переправы (примерно 600 километров, 6 часов на автобусе и около 1 700 рублей за билет в одну сторону), а потом на хивусе до Ольхона (примерно 40–50 минут и 500 рублей за каждое место, провоз чемодана считается отдельно).

Летом все проще: можно найти комбинированные билеты автобус + паром.

Мурманск, Кольский полуостров

Летом на Кольском полуострове можно увидеть разве что Млечный Путь. А вот с сентября по апрель здесь целый спектр визуальных аттракционов, включая метеоритные дожди и северное сияние. Чтобы все это увидеть, лучше уехать подальше от города, например в Териберку.

Считается, что северное сияние можно наблюдать примерно раз в три дня, поэтому поездку лучше планировать на этот срок. Но никаких гарантий природа, разумеется, не предоставляет.

Как добраться: самолетом до Мурманска (от 6 600 рублей за прямой перелет туда и обратно), далее на автобусе № 241 до Териберки (около 4 часов в пути и от 600 рублей за билет в одну сторону, рекомендуется покупать сразу и обратный тоже).

Что нужно знать, собираясь в астропутешествие: