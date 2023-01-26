В РСТ оценили идею о повышении туристического кешбэка для молодоженов

Фото: depositphotos/londondeposit

Вопрос о введении повышенного туристического кешбэка для молодоженов в настоящее время неактуален, поскольку данная программа не была продлена на 2023 год, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Об этом сообщает RT.

"В этом году в бюджете на кешбэк средств нет, не предусмотрено. Основная задача сейчас – вернуть программу. Важно, чтобы это было обеспечено", – сказал он.

Барзыкин отметил, что продление программы туристического кешбэка откроет возможности для увеличения потока.

Ранее с предложением о повышении туристического кешбэка для молодоженов выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. С этой инициативой он обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Орлов уверен, что расширение программы позволит поддержать молодые супружеские пары, которые к тому же предпочли российские направления для проведения медового месяца.



Российские туристы стали выбирать Абхазию для летнего отдыха

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!