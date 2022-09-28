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Расходы на туристический кешбэк не заложены в проект бюджета на ближайшие три года, следует из законопроекта, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента.
Отмечается, что Минфин России решил отказаться от ежегодных затрат в размере пяти миллиардов рублей на туристический кешбэк при планировании бюджета на 2023–2025 годы.
Из документа следует, что данные изменения связаны с уменьшением бюджетных средств на господдержку акционерного общества "Национальная система платежных карт".
Как отметили ТАСС в Ростуризме, программа туристического кешбэка не закрывается полностью.
"Мы обязательно вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году", – подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что Минфин РФ проводит в рамках сложного бюджетного цикла на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов перераспределение расходов с учетом текущих задач.
"Все эти годы программа отработала очень эффективно, довольны были все – туристы, бизнес, регионы. В целом в текущих непростых условиях Ростуризм будет добиваться устойчивой работы отрасли и делать максимум для поддержки миллионов ее работников, сохранения всех программ", – написала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что продажи путевок по России увеличились почти в 20 раз после возобновления в конце августа программы туристического кешбэка. Только в первый день продаж объем реализованных путевок достиг показателя 30% от всех проданных на прошлом этапе туров. Это связывают с тем, что в начале лета россияне не были готовы планировать зимний отдых, а теперь спрос вырос.
Наибольшей популярностью у россиян пользуется Сочи. У отдельных операторов спрос на этот курорт доходит до 70%. Среди других популярных направлений – Анапа, Минеральные Воды, Крым, Москва и Санкт-Петербург.
В Москве запустили свою программу кешбэка
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