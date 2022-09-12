Россияне приобрели туры с кешбэком с 25 августа на 5,5 млрд руб – Ростуризм

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Россияне в рамках осеннего этапа акции с кешбэком – в период с 25 августа по 5 сентября – приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.

Она добавила, что 200 тысяч человек уже воспользовались осенним этапом программы. Кешбэк составил более 1 миллиарда рублей. Сам этап закончился 10 сентября.

По словам Догузовой, с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия программы остаются прежними.

Ранее сообщалось, что продажи путевок по России увеличились почти в 20 раз после возобновления в конце августа программы туристического кешбэка. Только в первый день продаж объем реализованных путевок достиг показателя 30% от всех проданных на прошлом этапе туров. Это связывают с тем, что в начале лета россияне не были готовы планировать зимний отдых, а теперь спрос вырос.

Наибольшим спросом среди россиян пользуется Сочи. У отдельных операторов спрос на этот курорт доходит до 70%. Среди других популярных направлений Анапа, Минеральные Воды, Крым, Москва и Санкт-Петербург.

